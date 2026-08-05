¿Debes desconectar los aparatos durante una tormenta eléctrica? Esto recomiendan los expertos

Las tormentas eléctricas no solamente representan un riesgo para las personas que permanecen al aire libre. Los rayos y las variaciones repentinas en el suministro también pueden afectar televisores, computadoras, refrigeradores, módems y otros equipos conectados dentro de una vivienda.

Aunque un rayo no impacte directamente una casa, su descarga puede producir una sobretensión capaz de viajar por el cableado eléctrico, las líneas telefónicas o el servicio de internet. Este aumento repentino de voltaje puede dañar componentes sensibles y, en algunos casos, provocar que los aparatos dejen de funcionar inmediatamente.

También te puede interesar: ¿Tu refrigerador dejó de enfriar tras un apagón? Revisa esto antes de llamar al técnico

Por esta razón, especialistas en seguridad eléctrica recomiendan desconectar los equipos antes de que la tormenta llegue, especialmente aquellos de mayor valor o que contienen tarjetas electrónicas.

¿Cuáles aparatos conviene desconectar?

Entre los equipos más vulnerables se encuentran televisores, computadoras, consolas de videojuegos, módems, equipos de sonido, cargadores, hornos de microondas y electrodomésticos inteligentes.

También se recomienda retirar el cable de internet o telefonía cuando se utiliza una conexión física, pues una sobretensión podría ingresar por esas líneas y no solamente a través del contacto eléctrico.

Sin embargo, los aparatos no deben desconectarse cuando la tormenta ya se encuentra encima de la vivienda. Manipular enchufes o cables durante una intensa actividad eléctrica puede representar un riesgo, por lo que la medida debe tomarse con anticipación.

En el caso del refrigerador, puede mantenerse cerrado durante una interrupción para conservar la temperatura. Si el suministro presenta apagones y regresos constantes, desconectarlo puede evitar daños al compresor; debe esperarse algunos minutos después de que la energía se estabilice antes de conectarlo nuevamente.

¿Un regulador protege contra los rayos?

Un regulador ayuda a corregir variaciones moderadas de voltaje, pero no necesariamente puede soportar la energía producida por un rayo. Tampoco todas las extensiones multicontacto cuentan con protección, aunque tengan un interruptor o una luz indicadora.

También te puede interesar: Llegan el calor y los apagones: ¿qué hacer si se va la luz en tu ciudad?

Los supresores de picos están diseñados para desviar sobretensiones breves, mientras que un sistema de protección instalado en el tablero eléctrico ofrece una defensa más amplia para la vivienda. Aun así, ninguna medida doméstica garantiza protección absoluta ante el impacto directo de un rayo.

Un no-break permite mantener encendidos algunos equipos durante una interrupción breve y apagarlos correctamente, pero su función principal es proporcionar energía temporal; su capacidad contra sobretensiones depende de las especificaciones del modelo.

Cuando exista pronóstico de tormenta, la alternativa más sencilla y segura continúa siendo desconectar anticipadamente los aparatos que no sean indispensables. Si un equipo resulta dañado después de un apagón, conviene evitar encenderlo repetidamente y solicitar la revisión de un técnico.