¿Tu refrigerador dejó de enfriar tras un apagón? Revisa esto antes de llamar al técnico

Los apagones y variaciones de voltaje suelen aumentar durante la temporada de lluvias. Cuando regresa la electricidad, algunos refrigeradores pueden tardar varias horas en recuperar su temperatura normal; sin embargo, en otros casos el equipo permanece encendido, pero deja de enfriar.

Antes de solicitar una reparación, existen algunas revisiones sencillas que pueden ayudar a identificar si se trata de un problema temporal o de una posible falla eléctrica.

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Comprueba que realmente recibe electricidad

Lo primero es revisar que el enchufe esté bien colocado y que el cable no presente quemaduras, dobleces pronunciados o daños visibles. También es necesario comprobar el interruptor correspondiente en el centro de carga, pues una variación eléctrica puede hacer que se active la protección.

Que la luz interior encienda no garantiza que todo el refrigerador funcione correctamente. El foco y el panel pueden recibir energía aunque el compresor o los ventiladores no hayan arrancado.

Si el interruptor vuelve a botarse después de restablecerlo, no debe insistirse: lo recomendable es desconectar el aparato y solicitar la revisión de un electricista o técnico.

¿Se puede reiniciar el refrigerador?

Algunos fabricantes recomiendan desconectar el equipo entre uno y cinco minutos y volverlo a conectar para reiniciar su sistema electrónico. No obstante, el procedimiento cambia dependiendo de la marca y el modelo, por lo que debe consultarse el manual antes de hacerlo.

Una vez restablecida la energía, el compresor puede tardar algunos minutos en arrancar. Además, el interior no se enfriará inmediatamente: recuperar la temperatura puede tomar varias horas y, en ciertos modelos, hasta 24 horas para estabilizarse completamente.

También conviene verificar que el control de temperatura no haya quedado apagado, en modo de demostración o con una configuración distinta después del corte. Las salidas de aire interiores deben permanecer libres y las puertas tienen que cerrar correctamente.

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Señales de que necesitas un técnico

Es mejor suspender cualquier intento de revisión si se percibe olor a quemado, el cable se calienta, aparecen chispas, el refrigerador produce clics constantes sin arrancar o el interruptor eléctrico se activa repetidamente. Tampoco se recomienda abrir el equipo ni manipular componentes internos sin conocimientos técnicos.

Mientras se determina la falla, las puertas deben mantenerse cerradas. Un refrigerador conserva los alimentos a una temperatura segura aproximadamente cuatro horas sin electricidad. Después de ese periodo, productos como carnes, pescados, leche, huevos y sobras pueden representar un riesgo si superaron los cuatro grados centígrados, de acuerdo con las recomendaciones de seguridad alimentaria del USDA.