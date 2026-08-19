Dejaron prendido este aparato y murieron mientras dormían; el cuarto no tenía ventilación

La Fiscalía General del Estado informó sobre la causa de muerte de cinco jóvenes que dormían en una vivienda; según medios locales, dieron a conocer que los jóvenes se encontraban en el lugar para realizar labores de mantenimiento y limpieza.

Los Servicios Periciales y la Fiscalía General del Estado ya analizaron y determinaron la causa de muerte.

¿Causa de muerte de las cinco personas?

Los jóvenes murieron en una vivienda ubicada en San Francisco Cajonos, municipio de la Sierra de Juárez, Oaxaca.

Su muerte se debió a la acumulación de gases tóxicos dentro de la habitación donde dormían; la causa de la muerte de estos jóvenes fue por un generador portátil de energía eléctrica, así lo informaron las autoridades.

La Fiscalía del Estado estableció en primera instancia que la muerte fue asfixia por inhalación de monóxido de carbono.

También te puede interesar: Empleado de ferretería en Durango, se intoxica al inhalar gas de fosfuro de zinc

¿Qué fue lo que arrojaron las primeras investigaciones?

Las autoridades correspondientes y especialistas analizaron la escena y llevaron a cabo las pruebas iniciales correspondientes, las cuales determinaron que dentro de la habitación de las víctimas había sido colocado y que estaba en funcionamiento un generador de energía eléctrica portátil a base de combustible.

La falta de ventilación dentro de la vivienda habría provocado que los gases tóxicos se concentraran en el espacio y, como resultado de esto, los jóvenes fallecieron.

El equipo funcionaba en el interior de la vivienda para climatizar el espacio donde dormían, pero la acumulación de los gases que despedía el aparato generó una atmósfera tóxica, según los peritajes iniciales de la Fiscalía General del Estado.

¿Quiénes son las cinco personas fallecidas?

Las cinco personas fallecidas fueron identificadas bajo reserva de ley únicamente mediante sus iniciales: L. R. P., D. P. G., M. L. G., M. G. L. y R. G. L. Las víctimas eran originarias de Zimatlán.

La Fiscalía indicó que todas eran originarias de la agencia de San Andrés El Alto, perteneciente al municipio de San Antonino El Alto, en el distrito de Zimatlán de Álvarez.

También te puede interesar: Mujer se intoxica con gas en hogar de Durango capital

Recomendación sobre el uso de los generadores de energía eléctrica

Las autoridades han emitido recomendaciones durante la temporada de frío y sobre el uso de braseros, calentadores y otros aparatos que sirven para climatizar las viviendas, debido al peligro de acumulación de gases tóxicos sin ventilación.

El monóxido de carbono ha sido identificado por las autoridades como el "enemigo silencioso" debido a que los sentidos no lo detectan fácilmente y una exposición prolongada puede provocar la pérdida de conciencia y, por ende, la muerte.