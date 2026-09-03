Denuncian a mujer por llevarse vehículo de su expareja en el Milenio 450

Un hombre reportó durante la madrugada de este jueves que su expareja se llevó su vehículo sin autorización y posteriormente se negó a regresarlo, en un hecho ocurrido en el fraccionamiento Milenio 450, de la ciudad de Durango.

El afectado señaló que la sustracción fue alrededor de las 03:00 horas en un domicilio ubicado en la avenida Circuito Interior, donde la mujer tomó su automóvil y desconocía inicialmente el motivo por el que lo había hecho.

El vehículo señalado es de la marca Honda, aunque se proporcionaron datos contradictorios respecto a su color. El caso fue registrado como abuso de confianza para las investigaciones correspondientes.