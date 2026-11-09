Denuncian retiro de programas a productores de Mezquital

Para conocer las razones por las que fueron eliminados de algunos programas federales, alrededor de 30 personas, entre ellas productores del municipio de Mezquital, acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para solicitar que se les aclararan algunas dudas.

Los productores, pertenecientes a comunidades como Santa María de Ocotán, Candelaria de Alto, La Guajolota, Tierra Blanca II, Duraznitos, Canoas, La Gloria Canoas, Buenavista y Mesa de las Vacas, informaron que en los últimos años han sido retirados de algunos programas.

Señalaron que esto ha ocurrido bajo el argumento de que les falta algún documento; sin embargo, posteriormente no los vuelven a integrar a los apoyos, ni los han integrado a Fertilizantes para el Bienestar y Producción para el Bienestar.

Los productores darán seguimiento a la situación, aunque, de momento, se les informó que en enero se abrirán nuevamente las ventanillas para revisar si pueden ser reincorporados.

Por su parte, la SADER informó que se aclararon las dudas de las personas que acudieron y que estas quedaron conformes con la atención recibida, por lo que regresarán en enero para realizar su registro cuando se abra la ventanilla.

La dependencia confirmó que, de las 30 personas que acudieron a las instalaciones y fueron atendidas por personal del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), solo 10 eran productores. Además, se detectó que algunos no habían recogido su tarjeta en el plazo establecido, les faltaba documentación o excedían la superficie contemplada en las reglas de operación de los programas.

También se recordó a los productores que, si ya reciben apoyo de otro programa federal, como Sembrando Vida, no pueden incorporarse a determinados apoyos, debido a que la reglamentación establece restricciones para ser beneficiario de más de dos programas federales.

De acuerdo con la dependencia, no se trató de una manifestación ni de una toma de instalaciones, sino de una visita en la que se atendió a las personas para aclarar sus dudas.