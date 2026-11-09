Derrame de ácido clorhídrico moviliza a bomberos en Durango

Un derrame de ácido clorhídrico al interior de una empresa de paquetería, ubicada sobre el bulevar Francisco Villa, en el fraccionamiento Guadalupe, de la ciudad de Durango, provocó la movilización de elementos del Escuadrón Especializado Haz-Mat del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron maniobras para controlar la fuga y evitar riesgos en el establecimiento.

Al inspeccionar el lugar, los bomberos detectaron que un bidón con capacidad de 50 litros presentaba daños en su parte inferior, por donde escapaba la sustancia química. Con equipo de protección especializado, procedieron a transferir el contenido a otros recipientes de plástico, siguiendo los protocolos de seguridad para materiales peligrosos.

Las labores concluyeron sin incidentes y tanto el producto como los contenedores quedaron sellados y bajo resguardo de la empresa.