Descartan doble feminicidio de maestra y su hija en Pueblo Nuevo; murieron en volcadura

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) descartó que la muerte de dos mujeres y un hombre, cuyos cuerpos fueron encontrados en un barranco de la carretera libre Durango-Mazatlán, esté relacionada con un hecho delictivo y confirmó que los tres fallecieron en un accidente vial.

Las víctimas fueron identificadas como Ariadna Carmín Silva Guerrero, de 18 años de edad; su hija de dos años, cuya identidad se mantiene reservada por tratarse de una menor, y Kevin Agustín Valdez Delgado.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del jueves 3 de septiembre, a la altura del kilómetro 172 de la carretera libre Durango-Mazatlán, en el municipio de Pueblo Nuevo, donde fue localizado un automóvil de la marca Nissan, línea Sentra, modelo 2010, al fondo de un barranco.

Según las diligencias realizadas, el vehículo salió de la carretera y posteriormente volcó hasta caer aproximadamente 300 metros. Los tres ocupantes perdieron la vida a consecuencia del percance.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio y confirmaron los fallecimientos, mientras que agentes de la Policía Estatal y personal de Protección Civil apoyaron en el resguardo de la zona y las labores realizadas en el lugar.

El caso había generado diversas versiones debido a que Ariadna Carmín y su hija contaban con un reporte previo de desaparición. Sin embargo, después de las investigaciones y trabajos periciales, la Fiscalía señaló que no encontró elementos para establecer la comisión de un delito y descartó que se tratara de un doble feminicidio.

Por instrucciones del Ministerio Público de El Salto, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para las necropsias correspondientes, mientras la FGED continúa con la integración de la carpeta de investigación relacionada con el accidente.