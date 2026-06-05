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OPERATIVO DURANGO

Despiden al Guardia Nacional que murió tras enfrentamiento registrado en Durango

Familiares, amigos y compañeros comenzaron a despedirlo mediante conmovedores mensajes.

Foto: Redes Sociales

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REDACCIÓN WEB
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Luego de que bajo un operativo de seguridad llegaran a Sinaloa los restos de un elemento de la Guardia Nacional que murió tras el enfrentamiento registrado en Loma de Praxedis, Durango, familiares y amigos se reunieron para despedirlo.

​El féretro fue trasladado a una funeraria de Los Mochis, en la que se encuentran dando el último adiós al agente federal, caído en el cumplimiento de su deber.

¿Cómo murió el Guardia Nacional en Durango?

La muerte del elemento ocurrió durante un operativo desplegado por fuerzas federales en la comunidad de Loma de Praxedis, Durango, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se enfrentaron a balazos con civiles armados.

En un inicio se le reportó gravemente herido, pero desafortunadamente perdió la vida mientras recibía atención médica de urgencia.

Foto: Redes Sociales
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¿Quién era el elemento de la Guardia Nacional que murió tras el enfrentamiento en Loma de Praxedis?


El nombre del elemento fallecido comenzó a difundirese a través de las redes sociales, luego de que sus familiares, amigos y compañeros comenzaran a despedirlo mediante conmovedores mensajes.


Aunque las autoridades federales no han proporcionado una identificación oficial, la mañana de este viernes comenzó a trascender que se trata de Edgar Alejandro Alarcón Castro, de 33 años de edad y originario de Los Mochis, Sinaloa


Foto: Redes Sociales
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