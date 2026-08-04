Detienen a 4 chihuahuenses con cristal en filtro en Ocampo

Cuatro personas originarias del estado de Chihuahua fueron detenidas en el municipio de Ocampo luego de que elementos del Operativo Dragón les aseguraran diversas dosis de una sustancia con características del cristal durante una inspección en un filtro de seguridad.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la detención ocurrió en la localidad de El Ojito, en el municipio de Ocampo, cuando los agentes marcaron el alto a un automóvil sedán con placas de Chihuahua y vidrios polarizados para realizar una revisión preventiva.

Las autoridades informaron que el conductor, identificado como Roberto, de 39 años, llevaba una bolsa con la presunta droga. Asimismo, señalaron que Nancy, de la misma edad, quien viajaba como copiloto, presuntamente ocultaba otra bolsa con la misma sustancia entre sus prendas. En la parte trasera del vehículo viajaban Isaías, de 23 años, y Rubén, de 24, a quienes también les fueron aseguradas bolsas con el supuesto narcótico.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica e integrará la investigación correspondiente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.