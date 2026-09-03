Detienen a mujer buscada por extorsión agravada en Durango

Una mujer de 50 años fue detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con una investigación por el delito de extorsión agravada, según trascendió este jueves.

La detención fue realizada por la Unidad de Mandamientos Judiciales, en cumplimiento de una orden emitida dentro de una causa penal. De acuerdo las versiones preliminares, la mujer era buscada como probable responsable de dicho delito en perjuicio de una persona.

Tras cumplimentarse el mandamiento judicial, quedó a disposición de las autoridades correspondientes y se estableció su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 de Durango para continuar con el proceso legal.