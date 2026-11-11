Detienen a presunto implicado en feminicidio de Liliana Angélica en el Huizache II

Un hombre fue detenido durante la noche del martes 10 de noviembre, en la ciudad de Durango, mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, cuya captura estaría relacionada con el feminicidio de Liliana Angélica Pulido Mancinas, localizada sin vida el pasado domingo en un domicilio del fraccionamiento Huizache II, caso que generó la intervención de las autoridades investigadoras.

El detenido fue identificado como Francisco Javier, de 64 años de edad , quien se desempeña en labores de mantenimiento y tiene su domicilio en la avenida Cuitláhuac, del mismo fraccionamiento donde ocurrió el feminicidio. Su captura quedó registrada aproximadamente a las 20:30 horas, en cumplimiento de un mandamiento judicial, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo con información obtenida, Francisco Javier estaría vinculado con las investigaciones por la muerte de Liliana Angélica, aunque hasta el momento no se ha precisado oficialmente su presunta participación en los hechos.

Como antecedente, fue durante la noche del domingo 8 de noviembre cuando se reportó el hallazgo de Liliana Angélica Pulido Mancinas, de 37 años de edad, sobre el andador Chalcas, del fraccionamiento Huizache II, donde se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia debido a que la mujer se encontraba inconsciente.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes realizaron una valoración y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales. Posteriormente, personal de la Policía Investigadora de Delitos y de Servicios Periciales realizó las primeras diligencias para establecer las circunstancias del fallecimiento y recabar los indicios encontrados en el inmueble.

Durante las investigaciones se estableció que Liliana Angélica presentaba una lesión en el costado izquierdo, a la altura del pecho, por lo que su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) , donde se practicó la necropsia de ley. Posteriormente, el caso fue confirmado como feminicidio, lo que dio paso a las investigaciones para identificar a la persona responsable de privarla de la vida.

La detención de Francisco Javier representa un posible avance en las indagatorias relacionadas con este crimen, aunque será necesario que la Fiscalía General del Estado de Durango confirme oficialmente su vinculación con el feminicidio y precise los elementos que motivaron su captura, así como la situación jurídica que enfrenta ante la autoridad judicial.