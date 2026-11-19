La mañana de este jueves 16 de noviembre trascendió la detención de un presunto integrante de "Los Rusos", grupo delictivo que en el pasado mes de septiembre amenazó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tras la detención de Govén Ulises "N", alias "El Amarillo".

¿Quién es el integrante de "Los Rusos" que fue detenido?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó en un comunicado que elementos del Ejército y Guardia Nacional (GN) detuvieron en el municipio de Ometepec, Guerrero, a Heriberto "N", alias "Beto Zacualpan", a quien se le aseguró armamento, municiones y droga.

De igual forma, detalló que "Beto Zacualpan" es presunto integrante del grupo delictivo "Los Rusos" y generador de violencia en la costa chica de Guerrero .

También es probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 1 de enero de 2023 en agravio de Remigio de la Cruz López, en la comunidad indígena de Zacualpan, municipio de Ometepec.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del Juez de Control de Guerrero, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

¿Qué sabemos de la amenaza de muerte de 'Los Rusos' a Harfuch tras la captura de 'El Amarillo'?

Luego de la detención de Govén Ulises "N", alias "El Amarillo", registrada el pasado 3 de septiembre en el estado de Puebla, en distintos puntos de Coyuca de Benítez y Acapulco, Guerrero, aparecieron cartulinas con amenzasas contra Omar García Harfuch.

Dichos mensajes fueron localizados durante la madrugada del lunes 7 de septiembre en la avenida Margarita Maza de Juárez, de la colonia La Sabana, así como en Paso Texca y en la comunidad de Bajos del Ejido, rumbo a Coyuca de Benítez.

Se sabe que habrían sido colocados por presuntos integrantes de "Los Rusos" , además de que estaban acompañados de ponchallantas.

Las imágenes de las cartulinas se hiciero virales en redes sociales, y el mensaje en ellas lanza un ultimátum directo en contra de García Harfuch.

¿Quiénes son "Los Rusos", grupo delictivo que amenzó a Harfuch?

El grupo delictivo conocido como "Los Rusos" surgió entre 2015 y 2016, tras la división del Cártel Independiente de Acapulco.

Acapulco, Coyuca de Benítez y parte de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero, son los principales lugares donde se concentra su presencia.

Se conoce también que este grupo no tiene relación alguna con "Los Rusos" de Baja California, mismo que son una facción del Cártel de Sinaloa que tiene presencia en Tijuana y Mexicali , ligada desde años atrás a Ismael "El Mayo" Zambada.

Ambas organizaciones comparten el nombre por sus fundadores, pero surgieron en estados distintos y no mantienen vínculos entre sí.