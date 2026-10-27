Día de Muertos 2026: ¿Abrirán los bancos en Durango el 2 de noviembre?

Una de las celebraciones más importantes del mes de noviembre en México está por llevarse a cabo y durante ese día varias familias comenzarán a visitar a sus familiares fallecidos para honrarlos.

Para estos casos, algunas empresas suelen dar el día a sus empleados, mientras que otros continúan trabajando.

Sin embargo, ante esta disposición, muchas personas tienen duda de si durante ese lunes 2 de noviembre las sucursales bancarias estarán abiertas en Durango para realizar trámites importantes.

Te puede interesar: ¿Cuándo se empieza a poner el altar de Día de Muertos? Fecha en que se recuerda cada difunto

¿Qué sabemos de esta medida?

De acuerdo a la información que ha circulado a nivel nacional, hay varios bancos que se tomarán como descanso ese día.

Esto también afectaría al estado de Durango , sobre todo en sucursales de BBVA, Banorte, Banamex y Banco Azteca, según se contempla en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Dicho cierre solo será ese día, retomando actividades cotidianas el martes 3 de noviembre.

Si quieres hacer un trámite antes de esta fecha, solo podrás hacerlo durante el viernes 30 de octubre, pues durante el fin de semana no hay servicio, excepto en Banco Azteca.

No obstante, si quieres hacer un retiro de dinero o transferir una cantidad menor, puedes hacerlo a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas de internet de los bancos , las cuales están disponibles las 24 horas.

Te puede interesar: LFT: ¿Habrá pago doble o triple por trabajar el 1 y 2 de noviembre de 2026?

Días inhábiles en los bancos

Para lo que resta del año, solamente se contemplan tres cierres más de los bancos, esto por fechas de importante conmemoración.

Entre ellas están: