LFT: ¿Habrá pago doble o triple por trabajar el 1 y 2 de noviembre de 2026? 

Una de las celebraciones favoritas de los mexicanos es el Día de Muertos, una fecha en que las familias se reúnen para rendirle homenaje a los seres queridos que ya partieron de este plano.

Es así como el mes de noviembre se convierte en uno de los más esperados ante esta fiesta, generando gran expectativa por cómo será ese 1 y 2, fechas en las que se conmemora.

Sin embargo, en medio de esto hay dudas sobre si las personas que trabajen estos días tendrán un periodo de descanso o, en su defecto, recibirán una remuneración por laborar, como si fuera un festivo común.

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¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre estas fechas?

Aunque la fecha es muy significativa e importante para las familias mexicanas por lo que representa, no se contempla como un día de descanso obligatorio.

No obstante, hay algunas empresas o negocios que deciden otorgarles a sus empleados estos días, así como pagarles por su labor en esos días.

Según el acuerdo del artículo 73 de la LFT, manifiesta que: "los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado".

Pese a esto, solo aplica para los días que sean obligatorios ante la ley.

Considerando los días 1 y 2 de noviembre, no se toma como asueto, por lo que quienes tengan trabajo durante estas fechas recibirán un salario regular.

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Descansos obligatorios pagados: noviembre-diciembre

Pese a que estos días no están incluidos en el acuerdo de la LTF, habrá otras fechas en las que un pago extra estará incluido en tu nómina si debes trabajar: