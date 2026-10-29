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Día de Muertos 2026

Día de Muertos 2026: lo que conviene revisar antes de dejar flores en el panteón

Antes de regresar a casa, vale la pena revisar lo que queda junto a la tumba. Un detalle entre los adornos puede convertirse en un problema después de la visita al panteón.

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REDACCIÓN WEB
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Llevar flores a las tumbas es una de las formas de recordar a quienes ya fallecieron. Sin embargo, al preparar la visita por el Día de Muertos, conviene pensar también en lo que permanecerá en el panteón después de que las familias regresen a casa.

Los floreros, las cubetas y otros recipientes que conservan agua pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue. Por ello, las recomendaciones sanitarias incluyen cambiar la manera de colocar las flores y retirar los objetos que puedan acumular líquidos.

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Arena húmeda en lugar de agua

Una de las medidas que promueven autoridades de salud es utilizar arena húmeda para colocar las flores naturales, en vez de dejar los tallos dentro de recipientes llenos de agua.

Autoridades reiteran esta recomendación ante las próximas celebraciones, junto con el llamado a retirar basura y evitar que queden cubetas u otros envases a la intemperie.


También pueden utilizarse flores artificiales, siempre que los recipientes donde se coloquen no acumulen agua de lluvia. Cambiar el tipo de adorno no elimina el problema si la base permanece abierta y permite que el líquido se estanque.


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Revisa lo que dejas junto a la tumba


Al terminar la visita, es conveniente recoger botellas, vasos, bolsas y recipientes utilizados durante la limpieza o para transportar las flores.


La revisión debe incluir los objetos pequeños que quedan entre los adornos o junto a las lápidas, pues también pueden retener agua.


Si se utilizan floreros fijos, las autoridades sanitarias recomiendan que tengan desagüe para evitar acumulaciones. Cualquier modificación debe realizarse conforme a las disposiciones del cementerio.


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Protégete durante la visita


Entre las recomendaciones para quienes acuden a los panteones están usar ropa que cubra brazos y piernas y aplicar repelente siguiendo las indicaciones del producto.


Para las familias que visitarán los cementerios de Durango, estas medidas pueden incorporarse a los preparativos habituales: llevar lo necesario para colocar las flores, recoger los residuos y revisar que no queden recipientes con agua.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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