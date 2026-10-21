¿Falta de respeto o actividad cultural? Anuncian cine de terror en panteón de Durango, ¿qué dice la ley?

La llegada de Halloween y el Día de Muertos traerá una actividad poco convencional a Durango: funciones nocturnas de cine de terror dentro del Panteón de Oriente, uno de los cementerios más emblemáticos de la capital.

La propuesta busca aprovechar el ambiente de estas fechas para ofrecer una experiencia distinta a los asistentes. Sin embargo, también abre una pregunta que va más allá del entretenimiento: ¿qué tan apropiado es organizar este tipo de espectáculos en un lugar donde descansan los restos de cientos de personas?

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Aunque los cementerios también pueden tener un valor histórico, artístico y cultural, su función principal sigue siendo funeraria, por lo que resulta pertinente revisar qué establece la legislación municipal sobre el uso de estos espacios.

¿Qué dice la ley sobre realizar eventos en los panteones?

El Reglamento de Panteones para el Municipio de Durango establece, en su artículo primero, que sus disposiciones tienen como objetivo regular el establecimiento, funcionamiento, conservación y vigilancia de los cementerios.

El documento reconoce a los panteones como parte de un servicio público relacionado con la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres y restos humanos.

Sin embargo, en las disposiciones consultadas no se identificó una prohibición expresa que impida realizar proyecciones cinematográficas o actividades culturales dentro de estos recintos.

Esto tampoco significa que cualquier evento pueda organizarse libremente. Al tratarse de espacios sujetos a la administración y vigilancia de las autoridades municipales, las actividades deben ajustarse a las disposiciones aplicables y contar con las autorizaciones correspondientes.

Por ello, la realización de funciones de cine no puede considerarse ilegal únicamente por desarrollarse dentro de un cementerio, aunque las condiciones específicas del evento sí merecen atención.

El Panteón de Oriente también es un espacio cultural

Hay un antecedente importante que debe considerarse: el Panteón de Oriente no funciona exclusivamente como cementerio.

En sus instalaciones se encuentra el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, un espacio dedicado a preservar y difundir el patrimonio histórico y artístico que alberga el recinto.

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De acuerdo con información del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura federal, entre sus actividades se encuentran recorridos, narraciones de leyendas y ciclos de cine de terror.

Es decir, las proyecciones cinematográficas no representan una actividad completamente nueva dentro del lugar, que desde hace tiempo combina su función funeraria con una vocación cultural y turística.

No obstante, existe una diferencia entre realizar actividades para difundir el patrimonio histórico de un cementerio y utilizar su ambiente funerario como parte de una experiencia de entretenimiento.

Museo de Arte Funerario Benigno Montoy

¿Puede considerarse una falta de respeto?

Más allá de lo establecido por la legislación, la realización de espectáculos dentro de un cementerio también plantea una cuestión ética.

Para muchas familias, los panteones son espacios de duelo, memoria y recogimiento, donde permanecen los restos de padres, hijos, hermanos y otros seres queridos.

Desde esa perspectiva, una actividad recreativa podría resultar incómoda o inapropiada para quienes consideran que estos lugares deben conservar un ambiente de solemnidad.

Por otra parte, las actividades culturales pueden contribuir a preservar el patrimonio funerario, recuperar la historia de los cementerios y acercar a nuevas generaciones a sus tradiciones.

Ambas perspectivas pueden coexistir, por lo que el debate no necesariamente gira en torno a prohibir las actividades, sino a establecer límites claros para desarrollarlas sin afectar la naturaleza del recinto.

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¿Qué deberán cuidar las autoridades?

Entre los aspectos que merecen atención se encuentran la ubicación de las funciones, el control de acceso, la protección de las tumbas y monumentos funerarios, así como las medidas de seguridad para los asistentes.

También resulta importante conocer si las proyecciones se realizarán en un espacio cultural delimitado o directamente entre las áreas de sepultura, una diferencia que podría cambiar considerablemente la valoración de la actividad.

Otro punto es el cobro de entradas y las autorizaciones administrativas que correspondan para utilizar un espacio público con fines recreativos.

La realización de este tipo de eventos no implica, por sí misma, una violación al reglamento municipal. Sin embargo, su desarrollo debe ser compatible con las obligaciones de conservación, vigilancia y administración del cementerio.

Con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos cada vez más cerca, el anuncio del cine nocturno en el Panteón de Oriente deja abierta una reflexión: ¿cómo aprovechar el patrimonio cultural de un cementerio sin perder de vista que, antes que un escenario de entretenimiento, continúa siendo el lugar de descanso de numerosas familias duranguenses?