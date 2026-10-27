Día de Muertos 2026: precauciones al limpiar una tumba antes de visitar el panteón

Llevar flores, retirar hojas secas y arreglar el lugar donde descansan los seres queridos forma parte de los preparativos de muchas familias para el Día de Muertos. Es una tarea que suele hacerse con cariño, aunque también requiere cuidado.

Antes de comenzar, conviene observar las condiciones de la tumba, elegir utensilios adecuados y revisar las indicaciones de la administración del panteón. Una limpieza demasiado agresiva puede dañar la lápida, mientras que una estructura deteriorada representa un riesgo para quienes se acercan.

También te puede interesar: Día de Muertos 2026: dejar veladoras encendidas sin vigilancia pone en riesgo tu hogar

Primero revisa el estado del lugar

Si se observan losas rotas, hundimientos, piezas sueltas o una lápida inclinada, lo prudente es alejarse y avisar al personal del cementerio.

No hay que intentar enderezar estructuras pesadas ni mover cubiertas por cuenta propia. Tampoco se recomienda caminar, sentarse o apoyarse sobre las tumbas, pues algunas pueden presentar deterioro que no es evidente a simple vista.

Cuando acudan niños o personas mayores, conviene acompañarlos por los pasillos y mantenerlos alejados de fosas abiertas o zonas acordonadas.

Limpiar no significa dejar la piedra como nueva

Las recomendaciones de conservación de lápidas señalan que debe utilizarse el método más suave posible. En una piedra estable y sin desprendimientos, puede comenzarse con agua limpia y un cepillo de cerdas suaves, sin tallar con fuerza.

Si la superficie se desmorona, presenta grietas o pierde fragmentos, hay que suspender la limpieza y consultar a personal especializado.

También conviene evitar cepillos de alambre, lijas e hidrolavadoras: pueden desgastar la superficie y afectar letras, relieves o acabados.

También te puede interesar: ¿En tu casa ponían altar? La historia del Día de Muertos en el norte de México

No todos los productos son adecuados

El cloro y los limpiadores agresivos no son una opción universal para las lápidas. El material y su estado de conservación determinan qué tratamiento puede utilizarse; ante la duda, es preferible consultar antes de aplicar un producto.

Tampoco deben mezclarse sustancias de limpieza. En particular, combinar cloro con ácidos, como los presentes en algunos limpiadores de baño, puede liberar gases peligrosos.

Los productos deben conservarse en sus envases originales y utilizarse conforme a las instrucciones de la etiqueta.

También te puede interesar: Antes de ser Catrina fue Garbancera: la burla detrás del símbolo del Día de Muertos

Cuida los pasillos y recoge los residuos

Para la limpieza conviene llevar guantes y calzado cerrado con suela que permita caminar con estabilidad. Las cubetas y herramientas deben colocarse donde no obstruyan el paso.

Flores secas, envolturas y otros desechos deben depositarse en los espacios indicados por el panteón. También es recomendable evitar dejar recipientes innecesarios que puedan acumular agua.

Antes de pintar, reparar o modificar una tumba, consulta las reglas del cementerio y si se requiere autorización. Mantener el lugar en buenas condiciones también implica proteger su estructura y la seguridad de quienes lo visitan.