Día de Muertos 2026: Panteones municipales de Durango registran al menos 110 mil visitantes

En los panteones municipales Panteón de Oriente y Getsemaní, en el municipio de Durango, las autoridades proyectaron la visita de al menos 110 mil personas durante tres días, aunque este año el mayor número de visitantes se registró el domingo 1 de noviembre.

Aunque para muchas familias el lunes 2 de noviembre fue inhábil, esto no se reflejó en el número de visitantes, pues hasta el mediodía, de acuerdo con el reporte del director de Panteones, Gerardo Almeraz Magallanes, las actividades transcurrían con tranquilidad y sin incidencias.

En cuanto al número de visitas, confirmó que el domingo se registraron 45 mil visitantes en el Panteón de Oriente y otros 15 mil en el Getsemaní, mientras que para el 2 de noviembre la espera total se calcula entre 25 mil y 30 mil personas, aunque siempre es este días en el que se recibe mayor afluencia.

El director de Panteones reconoció que la gente ya sabe qué objetos no se deben ingresar, como los arreglos con celofán, lo que ha ayudado a mantener limpios los espacios.

Comentó que, por seguridad, se colocó señalización en tumbas abiertas o deterioradas, algunas de las cuales no ha sido posible localizar a sus propietarios.

“Como son tumbas de particulares, nosotros no podemos poner un recurso porque sería desviación de recursos, entonces lo único que estamos haciendo es hacer las actividades de manera preventiva, por ejemplo, si hay socavones, eso rellenarlos sin ningún problema, si se fracturó el pasillo de visita, ahí hacer las acciones necesarias para que la gente pueda caminar de manera segura”.

RETIRAN ENJAMBRES

Debido a que en años anteriores una de las incidencias registradas en el Panteón de Oriente fue la picadura de abejas, Protección Civil Municipal informó sobre el retiro de enjambres para evitar picaduras o accidentes.

“Hemos tenido ahí picaduras masivas de personas por algunos enjambres que los mismos visitantes a veces queman papeles, hay un enjambre y le queman algún cartón ahí para ahuyentarlas y al contrario eso las pone agresivas, las pone violentas y hemos tenido algunas situaciones en otros años”, declaró el director, Gustavo Paredes Moreno.

De manera preventiva, se retiraron 20 enjambres del interior del panteón, dos de ellos durante el fin de semana. Estos se trasladaron y liberaron en espacios despoblados.

Explicó que, debido a la romería y a la presencia de visitantes, hay muchas flores de colores llamativos en el lugar, lo que atrae a las abejas, por lo que es necesario tener precaución.

PROTECCIÓN CIVIL

Para garantizar la seguridad de los visitantes, se confirmó la presencia de personal de diferentes dependencias, tanto de seguridad como de inspección, que realizan recorridos, así como brigadas que pueden atender a quienes se sientan mal y brindarles primeros auxilios.

Durante los días de romería se indicó que continuarían los recorridos y las revisiones en más de 540 puestos, de los cuales 200 cuentan con instalaciones de gas LP. Estas labores se mantendrían para verificar que se cumpla con el reglamento y las indicaciones de Protección Civil.

Al interior del panteón, Paredes Moreno explicó que se acordonaron las tumbas con la intención de advertir a la gente sobre aquellos espacios que representan un riesgo.

A las personas que acuden a visitar a sus familiares se les pide evitar sentarse en las lápidas o pararse sobre ellas, debido al alto riesgo que esto representa.

“Son lápidas la mayoría muy antiguas y esto puede provocar algún accidente, que caiga una persona al fondo de la propia sepultura”, puntualizó.

OPERATIVO

Dependencias como Servicios Públicos y Aguas del Municipio de Durango también realizaron trabajos previos en el lugar para garantizar la limpieza y el abastecimiento de agua.

Felipe de Jesús Cortez Aragón, director de Servicios Públicos, manifestó que el personal estuvo presente desde días previos a la romería, además de que se proporcionó energía eléctrica a unos 800 puestos.

Unos 300 colaboradores de la dependencia, entre personal de Aseo Urbano y Alumbrado Público, participaron en las labores de limpieza. También se contó con patrullas ecológicas y un camión compactador de 10 toneladas, ubicado cerca de las instalaciones.

Se prevé que durante estos días se generen entre 80 y 100 toneladas de basura por día en el panteón. Para atender esta situación, se colocaron 50 tambos adicionales con capacidad de 200 litros cada uno, tanto en el interior como en el exterior.

Por su parte, AMD reportó el abastecimiento de agua mediante pipas, para que la gente cuente con suficiente líquido para realizar la limpieza de las tumbas.

También se ofreció agua purificada a los visitantes para atender sus necesidades y garantizar que puedan hidratarse sin problema.