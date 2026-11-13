Diabetes afecta cada vez a más niños y jóvenes en Durango

Alicia tiene apenas 15 años. De pronto comenzó a experimentar una sed excesiva todos los días, además de mucho sueño, hambre constante y dolores de cabeza. Ante estos síntomas, sus padres decidieron llevarla al médico, quien finalmente la canalizó con un endocrinólogo.

El diagnóstico llegó después de una serie de estudios y fue contundente: Alicia tiene diabetes.

La adolescente no sabía con exactitud qué significaba vivir con esta enfermedad, pero al observar la reacción de sus padres, entre la negación, los cuestionamientos, la preocupación y el miedo, también comenzó a sentir temor.

Hasta entonces, Alicia había llevado una vida aparentemente normal. No tenía sobrepeso, comía lo habitual en casa y mantenía hábitos de vida saludables. Sin embargo, la semana pasada recibió la noticia que cambiará su vida: tiene diabetes.

Ahora, al igual que cientos de niños y jóvenes, tendrá que aprender a vivir con la insulina y el glucómetro, instrumentos que a partir de ahora formarán parte de su vida cotidiana.

Esta historia es real. El nombre de Alicia es ficticio para proteger la identidad de la adolescente , pero su diagnóstico ocurrió apenas la semana pasada y refleja una situación que, de acuerdo con especialistas y organizaciones dedicadas a esta enfermedad, se presenta cada vez con mayor frecuencia entre la población infantil y juvenil.

Francisco Javier Mina, presidente de la Asociación Unidos Aprendiendo a Vivir con Diabetes, señaló que la menor debutó con diabetes la semana pasada, pero advirtió que, como ella, cada semana podría registrarse un nuevo caso entre niños y adolescentes.

"Ahorita está dando mucho (la diabetes) en niños y jóvenes, y aquí son muchos factores; pueden ser malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, no hacer ejercicio, pero también otros problemas, como un páncreas debilitado", explicó.

Sin embargo, Alicia no es la paciente más pequeña que se tiene identificada en Durango. Mina indicó que existen casos de menores de apenas cinco años que han desarrollado esta enfermedad, incluso sin que alguno de sus padres tenga antecedentes de diabetes.

Explicó que se han presentado casos de niños pequeños sin antecedentes familiares de la enfermedad, en los que, de acuerdo con los estudios realizados, se identificaron complicaciones posteriores a padecimientos de las vías respiratorias que habrían afectado el funcionamiento del páncreas.

Este órgano es el encargado de producir la insulina que necesita el organismo para regular los niveles de glucosa en la sangre y si falla, se presenta la diabetes.

Actualmente, la asociación que preside Francisco Javier Mina cuenta con 94 pacientes y trabaja en la capacitación de los menores y sus familias para que conozcan y apliquen los cuidados necesarios para vivir con esta condición.

14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, la organización realizará una misa en la Catedral el domingo 15 a las ocho de la mañana. Posteriormente, llevará a cabo una caminata por las avenidas Constitución y Dolores del Río, hasta llegar a la Biblioteca del Árbol, donde se desarrollarán diversas actividades recreativas para los participantes.