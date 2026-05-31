Discusión por una camioneta termina en reporte de amenazas en la Manuel Álvarez

Una discusión de pareja derivó en un reporte de violencia familiar la noche del sábado en la colonia Manuel Álvarez, luego de que una mujer denunciara que su esposo se encontraba agresivo y presuntamente la amenazó mientras estaba bajo los efectos del alcohol y drogas.

El reporte fue recibido por el sistema de emergencias alrededor de las 21:00 horas , indicando que los hechos ocurrían en un domicilio ubicado en la calle Río Escondido, entre Mariposas, por lo que elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la situación.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con Perla Guadalupe, de 26 años de edad, quien explicó que momentos antes había llegado a su vivienda y comentó a su esposo que había sido detenida debido a que la camioneta que conducía no portaba placas.

Según la versión de la afectada, dicha situación provocó el enojo de Matloc Maguiver, de 32 años, quien comenzó a insultarla y a comportarse de manera agresiva durante la discusión.

La mujer señaló que, en medio del altercado, su pareja realizó movimientos como si intentara sacar un arma de fuego que llevaba entre sus ropas, acción que interpretó como una amenaza, aunque el hombre no llegó a mostrar ni utilizar el supuesto objeto.

Tras los hechos, el señalado abandonó el domicilio con rumbo desconocido antes de la llegada de las autoridades. Los elementos preventivos orientaron a la afectada para que acudiera al Centro de Justicia para las Mujeres a presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.