El pasado viernes 20 de noviembre fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", y junto a él, Germán Rolando Gálvez Meza, "El Serafín". La captura de este último ha generado polémica debido a que dos de sus hermanos ocupan cargos públicos en territorio sinaloense.

"El Serafín" fue detenido junto a "El Chapo Isidro"

Germán Rolando Gálvez Meza, "El Serafín", fue identificado por las autoridades, tanto mexicanas como de Estados Unidos, como el segundo al mando del Cártel de Guasave, facción heredada de la organización de los Beltrán Leyva en el norte de Sinaloa.

"El Serafín" sería primo hermano y principal hombre de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro".

Operación Centella en Sinaloa

Con la puesta en marcha de la Operación Centella la noche del 20 de noviembre, Fausto Isidro, Germán Rolando y José Luis Ortiz Murillo fueron detenidos. Este último fue identificado como el operador financiero del grupo.

Para dicha operación fueron desplegadas fuerzas federales, con un total de 361 elementos y 14 aeronaves.

El contingente estuvo conformado por 47 integrantes de la Fuerza Especial "Murciélagos" del Ejército Mexicano y "Lobos" de la Guardia Nacional, así como 128 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 tropas regulares de Infantería y Artillería, y 80 miembros de la Fuerza Especial del Ejército asignados a la Policía Estatal de Sinaloa.

En cuanto a las 14 aeronaves utilizadas, se trató de cinco helicópteros UH-60 Black Hawk, un helicóptero EC-725 Cougar y ocho aeronaves en reserva estratégica.

¿Quiénes son los funcionarios hermanos de "El Serafín"?

Se sabe que uno de ellos es Orlando Gálvez Meza, quien está en la nómina del gobierno de Guasave, encabezado por Cecilia Ramírez Montoya. Orlando asumió la dirección de Servicios Públicos de Guasave el pasado 1 de noviembre de 2024.

El segundo de los hermanos sería Iván Roberto Gálvez Meza, quien forma parte de la administración de Ahome, presidida por Antonio Menéndez de Llano Bermúdez. Iván Roberto fue nombrado director de Servicios Públicos el 21 de mayo de 2025.

Ambas administraciones en las que figuran los hermanos Gálvez Meza son de origen morenista y sus nombramientos están documentados en los registros oficiales de los ayuntamientos.