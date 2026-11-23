Luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, durante acciones realizadas en el municipio de Guasave, Sinaloa, el pasado viernes 20 de noviembre, este lunes 23 la Secretaría de Defensa Nacional dio a conocer los detalles que rodearon a la Operación Centella, donde fue capturado el líder de una estructura vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante la Mañanera del Pueblo de este lunes 23 de noviembre, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa,dio a conocer que la operación realizada este pasado 20 de noviembre en Sinaloa tuvo la participación de 361 elementos de Fuerzas Armadas, así como de 14 aeronaves que fueron desplegadas.

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Con el resultado de la captura de “El Chapo Isidro”, así como de al menos otros tres integrantes importantes de la célula, además de la muerte de 16 presuntos integrantes del crimen organizado y de cuatro militares, la Operación Centella comenzó meses antes y estuvo conformada por varias fases.

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Los meses antes de la captura

El general Trevillo Trejo declaró esta mañana que antes de la captura de “El Chapo Isidro”, fueron meses en los que se compartió información sobre líder criminal entre México y Estados Unidos.

El titular de la Defensa que el intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos comenzó unos tres meses previos a la operación de captura, y derivado de esto se logró dar con la ubicación de Meza Flores.

Agregó además que aunque ya lo tenían ubicado en la zona de Guasave, fue hace aproximadamente una semana cuando obtuvieron algunos indicios, como números telefónicos, que les permitieron dar con la localización.

La operación de captura

Fue este pasado 20 de noviembre cuando, luego de obtener la ubicación de “El Chapo Isidro” se procedió al despliegue de fuerzas, con un total de 361 elementos y 14 aeronaves.

Los 361 elementos estuvieron conformados por 47 elementos de la Fuerza Especial “Murciélagos” del Ejército Mexicano y “Lobos” de la Guardia Nacional”, así como 128 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 tropas regulares de Infantería y Artillería, y 80 elementos de la Fuerza Especial del Ejército en la Policía Estatal de Sinaloa.

En cuanto a las 14 aeronaves utilizadas, se trató de cinco helicópteros UH-60 Black Hawk, un helicóptero EC-725 Cougar, y ocho aeronaves en reserva estratégica.

Trevilla señaló que la operación se realizó en tres etapas, siendo la primera la llegada de las fuerzas, para luego asegurar y detener a “El Chapo Isidro”, y finalmente evacuarlo de la zona, siendo el registro de su captura a las 19:50 horas, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

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Evacuación vía terrestre

El funcionario indicó además que luego de la captura de “El Chapo Isidro”, este fue trasladado vía terrestre hacia Culiacán, culminando la operación cerca de las 23:20 horas.

Después de esto, el líder criminal fue llevado en la aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Ciudad de México, para luego ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) alrededor de las 05:20 horas del sábado 21 de noviembre.

La confirmación de la detención y traslado a Ciudad de México fue dado a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien además lamentó el fallecimiento de elementos del Ejército Mexicano durante la operación.