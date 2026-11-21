La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la captura de Fausto Isidro Meza Flores, en una casa habitación, mediante una operación por tierra y aire, la noche de este viernes 20 de noviembre.

¿Quién más fue detenido junto a El Chapo Isidro?

Se sabe que, durante la detención de "El Chapo" Isidro, fueron también arrestados Germán "N", "Serafín"; y José "N," segundo al mando y operador financiero del Cártel de Guasave, respectivamente.

Lo anterior, en una operación realizada por fuerzas militares de élite, en coordinación entre áreas de inteligencia de la Defensa y los Estados Unidos, en las que fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, reportó la madrugada de este sábado la dependencia al mando del general Ricardo Trevilla Trejo, en un mensaje en redes sociales.

García Harfuch destaca captura de "El Chapo Isidro"

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó en redes sociales la captura de Fausto Isidro , así como de "Serafín" y José "N".

"Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa. Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población", expresó en su cuenta de X.

En este sentido, el titular de la SSPC reconoció a la Defensa Nacional y a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional "por su valor y profesionalismo" en la operación realizada en el estado de Sinaloa.

Así fue la captura de 'El Chapo' Isidro y sus dos cercanos

Sin informar si hubo pérdida de vidas humanas, la Defensa presumió que Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército ubicaron al presunto delincuente en una casa habitación una operación por tierra y aire entre fases.

Indicó que Meza Flores cuenta con orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, y además es requerido por los Estados Unido por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense.

El sujeto se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados por el F.B.I.

La Defensa señaló que el jefe del Cártel de Guasave fue trasladado a la Ciudad de México, una vez que se confirmó su identidad, para ser puesto a disposición de las autoridades que lo requieren.

Destacó que una vez ubicado con precisión, mediante el uso de tecnología, se desarrolló un operativo en tres fases, de la forma siguiente:

"Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención".

"Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas"

"Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes".

Agregó que tras su detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, Sinaloa, por lo que se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.