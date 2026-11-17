Durango vuelve al foco nacional tras un nuevo accidente aéreo registrado en el Aeropuerto de Internacional Guadalupe Victoria, el hecho se registró este martes 17 de noviembre cerca de las 11:00 horas.

El reporte se originó luego de que habitantes de cercanos a esta zona escucharon una fuerte explosión y un estruendo , por lo que llamaron al número de emergecias 911 y corporaciones de emergencia y seguridad se trasladaron hasta el sitio.

Una vez en la zona del siniestro, se encontró con un jet privado en el que viajaban al menos seis personas, junto con el piloto y copiloto , quienes habían estado en una fiesta en la entidad.

Según los primeros informes, la aeronave habría perdido el control y se estrelló al acaba la pista, lo que originó una gran explosión y que se incendiera.

Bomberos comenzaron a realizar maniobras para atacar el fuego y poder localizar a los tripulantes, sin embargo, se dijo que dos personas perdieron la vida, una más resultó lesionada, hay una prensado y dos más sin localizar.