Justicia

ACCIDENTES

Dos personas sin vida y 8 lesionados, saldo oficial de accidente en voladero de Mezquital 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes 2 de octubre.

Dos personas sin vida y 8 lesionados, saldo oficial de accidente en voladero de Mezquital 

Dos personas sin vida y 8 lesionados, saldo oficial de accidente en voladero de Mezquital 

REDACCIÓN WEB
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Durante la madrugada de este viernes 2 de octubre, un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Mezquital-Huazamota, dejando como saldo dos muertos y ocho heridos. 

La información señala que una camioneta tipo pick up viajaba por esta rúa cuando a la altura de la desviación hacia El Quebrado se habría salido del camino y cayó a un voladero de difícil acceso. 

Después de varios intentos para llamar a emergencias, debido a la falle en la señala telefónica, Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja arribaron hasta el sitio para comenzar las maniobras de rescate. 

La unidad siniestrada quedó 350 metros adentro, por lo que las labores de auxilio y rescate se prolongaron durante varias horas. 

En el informe oficial, autoridades dieron a conocer que el saldo fue de dos personas sin vida y ocho lesionados, entre ellos cinco menores de edad. 


Tras rescatar a los heridos, fueron llevados al hospital más cercano para su atención médica. 


Hasta el momento se desconoce las identificaciones de los sobrevivientes y las víctimas mortales, así como la causa exacta del accidente. 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: volcadura Mezquital Durango accidente saldo, vida, voladero, personas

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas