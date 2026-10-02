Dos personas sin vida y 8 lesionados, saldo oficial de accidente en voladero de Mezquital 

Durante la madrugada de este viernes 2 de octubre, un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Mezquital-Huazamota, dejando como saldo dos muertos y ocho heridos.

La información señala que una camioneta tipo pick up viajaba por esta rúa cuando a la altura de la desviación hacia El Quebrado se habría salido del camino y cayó a un voladero de difícil acceso.

Después de varios intentos para llamar a emergencias, debido a la falle en la señala telefónica, Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja arribaron hasta el sitio para comenzar las maniobras de rescate.

La unidad siniestrada quedó 350 metros adentro, por lo que las labores de auxilio y rescate se prolongaron durante varias horas.

En el informe oficial, autoridades dieron a conocer que el saldo fue de dos personas sin vida y ocho lesionados, entre ellos cinco menores de edad.

Tras rescatar a los heridos, fueron llevados al hospital más cercano para su atención médica.

Hasta el momento se desconoce las identificaciones de los sobrevivientes y las víctimas mortales, así como la causa exacta del accidente.