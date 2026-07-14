Denuncian a primarias de Durango por condicionar inscripción y documentos al pago de cuotas

En al menos dos escuelas primarias de la ciudad de Durango se está condicionando la inscripción de alumnos al siguiente ciclo escolar al pago de cuotas económicas y, en uno de los casos, incluso la entrega de documentos oficiales, pese a que estas aportaciones deben ser voluntarias.

Un padre de familia de la escuela primaria Juana Belén Gutiérrez Mendoza presentó una queja ante la Secretaría de Educación del Estado y entregó a El Siglo de Durango un audio en el que presuntamente se escucha a personal del plantel explicar que, para concluir el trámite de inscripción, primero debe cubrirse el adeudo correspondiente a las cuotas escolares.

En la conversación, el padre de familia comenta que previamente habló con el director de la escuela, quien le informó que, si no realizaba el pago de la cuota, no podría inscribir a su hijo para el siguiente ciclo escolar.

La trabajadora encargada de las inscripciones responde que ella únicamente está elaborando los folios y asegura que la inscripción "no está condicionada" ; sin embargo, agrega que el padre de familia debe liquidar el adeudo para poder concluir el trámite.

"Es una cuota relativamente voluntaria, no es obligatoria, pero tenemos que cubrir las necesidades de la escuela", señala la empleada durante la conversación.

Asimismo, le informa que mantiene un adeudo de 100 pesos correspondiente al ciclo escolar que acaba de concluir, cantidad que, sumada a la cuota de 350 pesos del próximo ciclo, da un total de 450 pesos.

Cuando el padre de familia pregunta de manera directa si el pago es obligatorio, la trabajadora responde que esas son las instrucciones que recibió. Posteriormente, al solicitar la entrega de la documentación de su hijo, se le informa que esta será entregada únicamente cuando liquide el adeudo.

No obstante, este no sería un caso aislado.

A El Siglo de Durango también llegó el reporte de un padre de familia de la escuela primaria Anexa a la Normal, donde, según denunció, se solicita una aportación de 900 pesos para la inscripción de los alumnos al ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el testimonio, aunque la cuota es presentada como voluntaria, en los hechos se exige como requisito para completar el proceso de inscripción, situación que ha generado inconformidad entre algunos padres de familia.

Ambos casos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades educativas, con el fin de que determinen si existe alguna irregularidad en el cobro de estas aportaciones y en el condicionamiento de los trámites escolares.