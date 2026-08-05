¿Dr. Simi, eres tú?, versión peruana del personaje causa polémica

Uno de los personajes con mayor popularidad si de farmacéuticas se trata es el "Dr. Simi" de Farmacias Similares, incluso su figura ha llegado a ser entregada como regalo a diferentes celebridades en sus conciertos como una representación de la cultura mexicana. Por lo anterior, muchos usuarios en redes sociales descubrieron la versión peruana, misma que causo diferentes reacciones que reprueban su parecido.

Se trata de un personaje que pertenece a La Botica del Dr. Guali, cadena de farmacias con popularidad en Perú, la animación se utiliza para promocionar sus establecimientos. Aunque algunos usuaurios lo consideran un homenaje, otros creen que la estrategia es aprovechar la popularidad del Dr. Simi.

¿Lo mismo pero más peruano?

En una de las ironías de la vida, la empresa farmacéutica popular en México, cuyo lema es "Lo mismo pero más barato", en esta ocasión se encontró con una versión en cuanto a personaje oficial de lo más parecida, esto porque el Dr. Guali luce cabello blanco, bigote, una personalidad que se percibe como amigable y que usuarios automaticamente asociaron con el Dr. Simi.

Además vídeos en redes sociales ha captado al personaje, fuera de las farmacias, en las cuales realiza un baile, que replica a la versión conocida en México. La conversación ha impulsado que la cuenta oficial de TikTok de la botica, supere actualmente los seis mil seguidores gracias a la viralidad de su contenido.

¿Existe algún acuerdo entre las dos compañías por el parecido de sus personajes?

Mientra usuarios celebraron y tomaron con humor su parecido con el Dr. Simi, otros tienen no tardaron en cuestionar si la imagen fue inspirada directamente en el éxito comercial que ha generado el personaje mexicano.

Hasta el momento, ninguna de las dos presas se ha pronunciado al respecto, sobre alguna posible relación comercial o acuerdo entre ambas para usos de imagen. Pero si deja una demostración que las botargas siguen con una popularidad efectiva para este tipo de negocios la cual genera conversación en redes sociales.

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