¿Cuáles son las restricciones de Viva Aerobús para entrar a México por el brote de Ébola?

Tras la declaración de emergencia internacional por parte de las autoridades de salud, y, estando a pocas semanas de comenzar uno de los eventos más esperados del año, siendo el Mundial 2026, una de las aerolíneas de la república se ha dado a la tarea de emplear métodos de restricción temporales para controlar la contingencia.

¿Alerta mundial?

Se ha dado este endurecimiento en los protocolos migratorios gracias a que, desde el día 15 de mayo del presente año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de Ébola presentado en África Central como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

El esparcimiento de la enfermedad está generando consternación a nivel internacional debido al incremento alarmante de infecciones reportadas, especialmente en la República Democrática del Congo. En este caso, el virus causante del brote es la variante Bundibugyo, la cual, aunado a su alta tasa de mortalidad, no existe vacuna ni tratamiento específico, lo que podría complicar la situación.

Acorde a lo anunciado por el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señala que hasta el momento de la emisión de la emergencia, se han contabilizado 82 casos confirmados de Ébola, 7 defunciones confirmadas y un estimado de 750 casos sospechosos con 177 muertes especuladas.

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¿Cuáles son las restricciones?

Es debido a esto que la aerolínea Viva Aerobús ha anunciado la toma de medidas necesarias para restringir de forma temporal el ingreso a México para ciertos pasajeros internacionales, entrando en vigor a partir de las 00:00 horas del día 28 de mayo de 2026.

De acuerdo con un documento expedido por la Secretaría de Gobernación (Segob) en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), la restricción tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales y será aplicado a viajeros que hayan transitado en los países de Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo en los últimos 21 días y, además, no cuenten con un pasaporte mexicano o residencia vigente en el país.

De igual forma, las autoridades sanitarias han recomendado posponer viajes de índole internacional tanto a extranjeros como a ciudadanos que hayan contado con estancia o hayan transitado por los países antes mencionados hasta que la contingencia finalice, esto con el fin de privilegiar la salud pública y agilizar la gestión del riesgo sanitario.