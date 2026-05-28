¿Qué está prohibido durante el Mundial 2026? FIFA podría multarte por uso de logos y drones

A dos semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, la cual organiza México junto a sus vecinos del norte Canadá y Estados Unidos, las ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México albergarán diferentes partidos de las primeras rondas, por lo que saber las restricciones que para este año el comité organizador implementará para esta edición se vuelve más relevante.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ya publicó diferentes lineamientos y reglamento oficial sobre objetos permitidos y no permitidos para acudir a loa estadios en los tres países organizadores. Aunado a esto, las autoridades mexicanas anunciaron las primera restricciones que en caso de no cumplirse tendrás que pagar multas.

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Prohibido el uso de drones sin autorización

Para muchos creadores de contenido una medida implementada que afectará un poco su estrategia de grabación es que durante la duración del mundial quedó prohibido cualquier uso de estos dispositivos sin alguna autorización oficial en estadios, zonas de fanáticos, hoteles oficiales y aeropuertos.

La multa por hacer uso de drones sin permisos va desde los 35 mil pesos hasta los 100 mil pesos mexicanos, así como el decomiso del dispositivo y cargos penales, por lo que según la situación, quien inflija esta norma incluso podría ir a prisión.

Prohibido utilizar logotipos, nombres oficiales y mascotas del torneo para vendimia

Una de las restricciones que más ha sorprendido a muchos, es sobre la prohibición del uso de logotipo, nombres oficiales, tipografías, hastags o la mascota del torneo mundialista para vendimia y promoción. Lo que aplicará directamente para establecimientos comerciales, partidos politicos y creadores de contenido.

En cuanto a las inmediaciones de los estadios, esta prohibido que los negocios no oficiales se instalen en una radio de 3 kilómetros al rededor de los estadios para vender. Por lo que la ley mexicana informó que los bares y restaurantes deberán contar con un permiso oficial para transmitir cualquier partido del Mundial en caso de ser utilizado como un gancho comercial.

Las multas para quienes incumplan esta normativa, va de una mínima de 20 millones que pudiera llegar hasta los 29 mil millones de pesos, que de acuerdo con el IMPI y la Profeco, esta infracción millonaria tiene como objetivo evitar la piratería y hacer uso lícito de propiedad intelectual.

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Conductas prohibidas en los estadios mundialistas

Además de que la conducta en las tribunas ha quedado endurecida, debido a que serán expulsado todos los que inciten y participen en el grito homofóbico, además de los aficionados que entren a la cancha sin autorización o participen en riñas se les vetará hasta por 5 años.

De acuerdo con la Ley de Cultura Física y Deporte de México establece que que los actos de violencia en los estadios podrían ser sancionados con multas económicas o penales que van desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión

Objetos prohibidos en los estadios

La FIFA recientemente confirmó que estos artículos estarán totalmente prohibidos al ingresar a los estadios en México: