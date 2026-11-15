Durango conquista la medalla de plata en futbol 6x6 de los Juegos Nacionales Populares 2026

Durango se quedó con la medalla de plata en la Copa Barrio de los Juegos Nacionales Populares 2026, luego de caer 2-1 ante Chihuahua en la final disputada en Boca del Río, Veracruz. El representativo de la categoría 2010/2011 cerró así una destacada participación en el certamen nacional.

El conjunto duranguense tomó la ventaja con una anotación de gran factura, pero Chihuahua igualó el encuentro con un remate de cabeza. Más tarde, una pena máxima señalada por el árbitro permitió la remontada de los chihuahuenses, que conservaron la diferencia hasta el silbatazo final.

El camino a la presea

Pese a los intentos de reacción, Durango generó oportunidades para empatar el encuentro, aunque el marcador ya no se movió. Con ese resultado, Chihuahua se quedó con la medalla de oro, mientras que Veracruz completó el podio con el bronce.

El camino de los duranguenses hacia la final también estuvo marcado por actuaciones sólidas. En los cuartos de final superaron 3-1 a Colima y posteriormente eliminaron 1-0 a Veracruz en semifinales, en un duelo definido por mínimos detalles.

Golpe de autoridad

Bajo la dirección de Miguel 'El Changuito' Martínez, el equipo mostró consistencia a lo largo del torneo y se consolidó entre los mejores conjuntos de la competencia nacional de futbol 6x6.

La plantilla subcampeona estuvo conformada por Salvador Cervantes, Adrián Romero, César Ramírez, Ian Brizuela, Jonathan Hernández, Iván Domínguez, Fidel Luna, Héctor Pacheco, Jehu García y Santiago Cuevas, protagonistas de una actuación que colocó a Durango entre las delegaciones más destacadas del certamen.