'Durango de Rol' está de regreso, pero no habrá mercadito ni venta en vía pública | ¿cuándo inicia?

El regreso de Durango de Rol, que se realizará una vez al mes, no incluirá un mercadito ni venta en vía pública, al menos durante las primeras ediciones. De acuerdo con las autoridades, se dará prioridad a los comercios establecidos que se encuentren dentro de la ruta.

¿Cuándo reinicia Durango de Rol?

El regidor Ariel Maa López comentó que será este domingo 25 de octubre y por el momento no habrá ningún permiso para el comercio.

Durante los primeros domingos no se otorgarán permisos a comerciantes para la venta en vía pública ni se instalará un mercadito, además, hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud por parte de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.

“La idea es darle prioridad a los establecidos, a los que ellos ya normalmente lo hacen, y posteriormente ver cómo funciona, cómo se sienten ellos con el horario, y se van a ir abriendo poco a poco ciertos espacios”, afirmó.

En cuanto a la vigilancia que se establecerá para evitar la informalidad, indicó que se prevé contar con personal de inspectores para supervisar la zona.

Los comerciantes que tengan permiso para la venta en vía pública y se encuentren dentro de la ruta podrán participar.

Anteriormente, se otorgaban 50 permisos para el comercio cada domingo, que se iban rotando entre los emprendedores y colectivos.

¿QUE RUTA TENDRÍA?