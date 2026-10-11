Durango, entre los cinco estados con mayor tasa de suicidio; supera el promedio nacional

Las cifras del suicidio en México muestran diferencias importantes entre las entidades. En ese panorama, Durango aparece entre los estados con las tasas más elevadas, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte publicado en septiembre de 2026, elaborado con resultados preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas de 2025, coloca a Durango en el quinto lugar nacional, con una tasa estandarizada de 9.1 por cada 100 mil habitantes. La tasa nacional fue de 6.7.

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Inegi

¿Qué estados están por encima de Durango?

Chihuahua encabezó la lista con 13.8, seguido de Yucatán, con 13.7; Aguascalientes, con 12.0, y Quintana Roo, con 11.1. Después aparece Durango, por encima de San Luis Potosí, que registró 9.0.

En el otro extremo, Guerrero presentó la tasa más baja, con 2.0; seguido de Chiapas, con 3.8, y de Veracruz y Baja California, ambos con 4.7.

Las tasas estatales están ajustadas por edad, lo que permite comparar entidades con distintas estructuras de población. Por ello, el lugar de Durango corresponde a este indicador y no al número total de fallecimientos.

Entidad Tasa por cada 100 mil habitantes Chihuahua 13.8 Yucatán 13.7 Aguascalientes 12.0 Quintana Roo 11.1 Durango 9.1

También figuró entre las tasas más altas en 2024

Las cifras definitivas de 2024 ya ubicaban a Durango entre las entidades con mayor tasa estandarizada: registró 9.1 por cada 100 mil habitantes, el mismo valor publicado para San Luis Potosí, frente a 7.0 nacional.

Ese año, Yucatán encabezó el indicador con 14.2, seguido de Chihuahua, Aguascalientes y Quintana Roo. Aunque Durango aparece con 9.1 en ambos reportes, las diferencias de cobertura impiden interpretar esa coincidencia como prueba de que la situación permaneció igual.

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LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un problema complejo y grave de salud pública en el que intervienen diversos factores que pueden no haber sido reconocidos o tratados. Sin embargo, es prevenible, y las líneas de ayuda ofrecen orientación y atención a quienes atraviesan una crisis.

Si usted o algún ser querido ha considerado el suicidio o se encuentra en crisis, por favor comuníquese al 800-911-2000, de la Línea de la Vida; al 075, de la Línea AMA, o al número de emergencias 9-1-1, donde hay personal capacitado para responder las 24 horas del día, los 365 días del año.