La visita de Alberto Miguel Carrillo, secretario general panamericano de la Federación Mundial Moodukkwan y poseedor del grado de noveno Dan internacional, convirtió a Durango en el primer estado del país en albergar evaluaciones de grado con reconocimiento internacional avaladas por esta organización y por Kukkiwon, máxima autoridad mundial del taekwondo.

Durante dos jornadas de trabajo, cerca de 15 practicantes participaron en los exámenes técnicos realizados en la capital duranguense, un proceso orientado a homologar criterios y validar conocimientos bajo estándares reconocidos dentro de la estructura internacional de este deporte.

Aval importante para la entidad

Encabezadas por Carrillo, las evaluaciones buscaron otorgar a los participantes certificaciones con validez más allá del ámbito estatal y nacional, convirtiendo a Durango en punto de partida para este modelo de acreditación dentro de México.

La relevancia del acontecimiento también radica en el peso histórico de las instituciones involucradas. Moodukkwan es una de las escuelas fundacionales del taekwondo moderno y tuvo participación en el desarrollo de organismos que posteriormente dieron origen a Kukkiwon y a la actual estructura mundial de la disciplina.

Más oportunidades deportivas

Para los atletas duranguenses, formar parte de este sistema abre la puerta a seminarios, capacitaciones y actividades internacionales, además de permitir que sus grados cuenten con reconocimiento dentro de una red presente en distintos países.

Más allá de los resultados obtenidos durante las evaluaciones, la actividad marcó un paso importante para el taekwondo duranguense. La experiencia acercó a los practicantes locales a procesos de certificación poco habituales en el ámbito estatal.