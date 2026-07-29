Durango

REGRESO A CLASES

Durango participará en la Feria de Regreso a Clases 2026 de Profeco | Fechas

El anuncio que se busca apoyar la economía de las familias con útiles a bajo costo.

Durango participará en la Feria de Regreso a Clases 2026 de Profeco | Fechas

Durango participará en la Feria de Regreso a Clases 2026 de Profeco | Fechas

DENICE RAMIREZ
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Durango es una de las 55 ciudades que participarán en esta estrategia nacional, en coordinación con dependencias gubernamentales y el sector empresarial.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que los consumidores podrán encontrar productos a bajo costo, asesorías, servicios gratuitos y talleres, todo con el objetivo de apoyar la economía de las familias durante el regreso a clases.

El objetivo es acercar a los usuarios diversas opciones para que puedan comparar precios y la calidad de útiles escolares, uniformes, así como acceder a servicios como cortes de cabello, certificados médicos y actas de nacimiento que solicitan las instituciones educativas.

Por su parte, los proveedores participantes ofrecerán principalmente ropa escolar, mochilas, calzado, libros, artículos de papelería y aparatos eléctricos a bajo costo.

El personal de Profeco también brindará asesorías jurídicas sobre los derechos de los consumidores y ofrecerá talleres para que los asistentes aprendan a elaborar productos como gel para el cabello, crema para zapatos y otros artículos de uso cotidiano.


Será los próximos 15 y 16 de agosto cuando en Durango se lleve a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026, en la Plaza IV Centenario.


Otra de las herramientas que podrán consultar las familias es la Guía de Regreso a Clases, dirigida tanto a padres de familia, tutores y estudiantes. Esta guía ayuda a la organización, comparación de precios y planeación del presupuesto para el inicio del ciclo escolar.


A nivel nacional, en la página oficial de Profeco se pueden consultar las ubicaciones y fechas de cada una de las ferias que se realizarán en el país a partir del 31 de julio y hasta el 4 de septiembre.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: útiles regreso a clases Profeco feria Durango Durango, Profeco, Regreso, consumidores

               

                
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