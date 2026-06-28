Durango registra 37 denuncias por acoso sexual en lo que va del 2026

Durango registró 37 denuncias por acoso sexual entre enero y mayo del 2026, con evidente repunte en el quinto mes del año.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Durango reportó 21 denuncias durante los cinco primeros meses del año , que representaron el 57 por ciento de los casos; mientras que Gómez Palacio acumuló otros siete expedientes, que significaron el 19 por ciento del total estatal.

El restante 24 por ciento de los casos se distribuyó entre el municipio de Santiago Papasquiaro, con dos casos; así como Canatlán, Hidalgo, Mezquital, Otáez, Peñón Blanco, Vicente Guerrero y Súchil con una denuncia en cada uno.

La distribución mensual de 2026 mostró cierta variabilidad, pues enero y febrero cerraron con seis denuncias cada uno, marzo tuvo ocho ; abril registró cinco y mayo registró un aumento de denuncias ante las respectivas agencias del Ministerio Público, al culminar con 12.

Cabe resaltar que la cifra del 2026 representa una reducción en denuncias por acoso sexual, pues en los primeros cinco meses del 2025 se registraron 43 casos, en el 2024 fueron 44, en el 2023 se informó de 47 y en 2022, 48.