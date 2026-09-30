Durango registra desplome del 64.5% en exportación del campo; es la peor caída en el país

Mientras que las exportaciones totales en Durango mostraron un dinamismo positivo durante el segundo trimestre del año con un crecimiento anual del 19.3 por ciento, el sector agropecuario del estado sufrió el.mayir descalabro nacional.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registraron un desplome del 64.5 por ciento en sus ventas al exterior en el sector agropecuario en Durango , posicionándose como la peor caída porcentual reportada entre las 32 entidades federativas del país.

Las cifras oficiales de exportaciones por entidad federativa publicadas por este organismo correspondientes al trimestre abril-junio, la entidad exportó un total de 867.3 millones de dólares.

Sin embargo, la aportación del campo duranguense fue prácticamente marginal: apenas captó 5.9 millones de dólares, lo que representa solo un 0.6 por ciento del valor total de las mercancías enviadas al extranjero.

La contracción del agro en Durango contrasta drásticamente con la tendencia nacional, donde las exportaciones del sector agropecuario apenas cayeron un 3.1 por ciento en el mismo periodo.

​El contrapeso que evitó una caída en el balance global del estado fue la actividad minera. Las exportaciones de la minería en Durango registraron un repunte del 66.5 por ciento interanual, superando con holgura la media nacional que se ubicó en 48.3 por ciento.

Con este impulso, el sector minero aportó 190.1 millones de dólares, equivalentes al 21.9 por ciento de la canasta exportadora estatal.

​Por su parte, la industria manufacturera se mantuvo como el principal motor de los envíos al exterior con 654.8 millones de dólares, lo que representa el 75.5 por ciento del total de los envíos de Durango al mercado internacional.

Pese a concentrar las tres cuartas partes del valor, su ritmo de expansión fue de 12.6 por ciento a tasa anual, ubicándose considerablemente por debajo del promedio nacional para este sector, que avanzó un 32.0 por ciento.

A nivel nacional, el valor de las exportaciones de las entidades federativas sumó un incremento interanual del 31.6 por ciento, impulsado fuertemente por la manufactura —que concentró el 92.5 por ciento del valor total del país— y la minería con el 5.2 por ciento. Mientras que entidades como Sonora, Chihuahua y Coahuila destacaron por el avance de sus envíos mineros, Durango figuró en el plano nacional pero en el indicador opuesto: el del mayor retroceso agropecuario registrado en el periodo.