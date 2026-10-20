Durango registra temperatura de 1 grado, ¿cómo será el clima este 21 de octubre?

La temperatura descendió hasta un grado centígrado en La Rosilla, municipio de Guanaceví, y se acerca a los registros bajo cero en Durango.

De acuerdo con los registros diarios de temperaturas mínimas, la mañana de este martes el termómetro marcó un grado centígrado en la comunidad de La Rosilla, una de las zonas más frías del estado.

En el municipio de San Bernardo se reportaron tres grados centígrados, mientras que, en Navíos, en la sierra del municipio de Durango, la temperatura descendió a cinco grados. En El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, se registraron ocho grados.

En Lerdo, Ocampo, Hidalgo, Canatlán y Guadalupe Victoria, las temperaturas mínimas fueron de 10 grados centígrados. En Poanas, Vicente Guerrero, Súchil y la ciudad de Durango se reportaron 11 grados, mientras que, en Santiago Papasquiaro, Cuencamé e Indé fueron de 13 grados. Solo en Topia y Tamazula las temperaturas mínimas superaron los 20 grados.

TEMPERATURAS MÁXIMAS

Las temperaturas máximas también se mantienen moderadas. Únicamente en Topia y Tamazula se registraron valores superiores a los 30 grados centígrados, mientras que en el resto del estado oscilaron entre los 24 y los 29 grados. En la ciudad de Durango, la máxima fue de 29 grados.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA ESTE 21 DE OCTUBRE?

Para este miércoles, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) contempla lluvias ligeras en la zona serrana y el norte del estado, mientras que para el resto de la entidad no se prevén condiciones favorables para la presencia de precipitaciones.