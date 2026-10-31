Durango retumba en la tercera fecha de SPL con récords de potencia que superaron los 179 dB

Con registros que rozaron los 180 decibeles, la tercera fecha del Torneo de SPL de la Asociación de Auto Clubes de Durango (AACD) dejó claro que el car audio competitivo mantiene una comunidad activa y en crecimiento dentro del automovilismo local. La jornada se desarrolló en el Autódromo de Durango, dentro de las actividades por el 20 aniversario del Auto Club Racing Revolution.

La disciplina, centrada en medir la presión sonora que son capaces de generar los sistemas instalados en los vehículos, reunió a competidores de diversas categorías que buscaron mejorar sus marcas frente a la evaluación de jueces provenientes de la ACART.

Las bocinas y la acción estallan

La cifra más llamativa de la fecha apareció en Guerra de Puertos, donde Dany Team Xion Ramp se llevó el primer lugar con una marca de 179.39 decibeles a 75 Hz, mientras que Noelia Ibáñez finalizó en la segunda posición con 176.26 decibeles a 64 Hz.

En otras divisiones también se registraron actuaciones destacadas. Roberto Limones dominó la categoría C3 con 153.49 decibeles, superando a Jesús Ávalos, mientras que Big Monkey encabezó la clasificación en C2 con una marca de 149.89 decibeles. En C1, el triunfo correspondió a Alberto Martínez.

Acción automotriz al por mayor

El equipo Dany Team Xion también logró imponerse en Sedán Libre gracias a un registro de 156.82 decibeles a 71 Hz, dejando en el segundo puesto a Luis Fernando Ríos, quien alcanzó 147.80 decibeles.

Con tres fechas disputadas, tras las celebradas en el Primavera Show, el Tuning y Clásicos Villista y ahora el aniversario de Racing Revolution, el campeonato organizado por la AACD y Adactuss mantiene actividad constante dentro de la escena automotriz local, respaldado por Dany SPL, Performance Pro Car Audio, El Maza Burger y Team Infinity.