¿Durango tendrá lluvias HOY martes 27 de octubre? Esto indica el pronóstico del SMN

Mientras avanza el año, las temperaturas comienzan a bajar gradualmente, aunque las lluvias prevalecen en gran parte del país. ¿Cómo estará el clima en Durango HOY martes 27 de octubre? Esto señala el reporte.

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 27 de octubre, la tormenta tropical “Vance”, ubicada al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en ambos estados, así como precipitaciones puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Nayarit. Además, se prevén rachas de viento y oleaje elevado en las costas de estos estados.

Por otra parte, la presencia de canales de baja presión sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, así como la inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Asimismo, se pronostican chubascos en gran parte del territorio nacional, incluidos estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. En tanto, se esperan lluvias aisladas en Chihuahua, Tlaxcala y Morelos.

Pronóstico para el estado de Durango

El SMN señala que durante la madrugada de este martes se registraron temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde se mantuvo un ambiente frío a muy frío.

Para el transcurso de la tarde, se pronostica un ambiente cálido en gran parte de la entidad, aunque en las zonas serranas prevalecerán condiciones templadas, con cielo de medio nublado a nublado.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el sur de Durango, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Clima en Durango capital

El reporte del SMN para este martes señala que luego de que la ciudad de Durango amaneciera con una temperatura mínima entre los 10 y los 12 grados centígrados, la temperatura en la capital subirá hasta alcanzar una máxima entre los 22 y 23 grados, entre las 14:00 y 15:00 horas, para luego comenzar a descender nuevamente.

Se prevé que gran parte del día el cielo se mantenga de parcialmente nublado a nublado, con probabilidad de que se registren lluvias entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Sobre el viento, se prevé que la velocidad sea de 0 a 5 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 10 km/h.