Estados que tendrán lluvias fuertes hoy 26 de octubre por la tormenta tropical 'Vance'

Para este lunes 26 de octubre de 2026, el Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió un comunicado que advierte sobre la presencia lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes estados, debido a la humedad generada por la tormenta tropical "Vance" en el Pacífico.

Esta alerta también se extiende a otras regiones de México, en las que se pronostican chubascos, vientos intensos y bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carretera y zonas urbanas. ​El pronóstico del SMN señala que para este 26 de octubre las lluvias fuertes a muy fuertes estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían generar encharcamientos e incluso inundaciones en áreas de riesgo .

Además, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios , mientras que los bancos de niebla representan un riesgo adicional para la circulación vehicular.

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​¿Qué estados tendrán lluvias fuertes y muy fuertes hoy lunes 26 de octubre?

Segun los datos proporcionados en el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los estados con mayor riesgo de precipitaciones son los siguientes :

​Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur) y Jalisco (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (este y sur), Coahuila (oeste y suroeste), Durango (norte, centro y sur) , Zacatecas (norte y oeste), Sinaloa (sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

​Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Las precipitaciones pueden variar en intensidad y distribución, por lo que el SMN recomienda a la población de dichas zonas estar atenta a los avisos locales, así como tomar medidas preventivas.