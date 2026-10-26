Lunes nublado en la ciudad de Durango, ¿a qué hora empezará a llover? | Clima de HOY 26 de octubre

El frío y la lluvia prevalece en gran parte de México, y conforme se acerca el final del año estas condiciones comienzan a intensificarse. ¿Cómo será el clima en Durango hoy lunes 26 de octubre? Esto indica el pronóstico.

Pronóstico general

Para este lunes 26 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una línea seca sobre el norte de México favorecerá la presencia de lluvias puntuales fuertes en el norte de Chihuahua y Coahuila, además de intervalos de chubascos y vientos fuertes en regiones del norte y noreste del país.

En el interior del territorio nacional, la combinación de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica propiciará chubascos y lluvias fuertes en distintas zonas del centro, oriente y sureste de México.

Por otra parte, el aporte de humedad generado por la tormenta tropical “Vance” favorecerá lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Nayarit y el oeste de Jalisco. Asimismo, se esperan chubascos y lluvias fuertes en regiones del occidente y sur del país, así como rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de estas entidades.

Pronóstico para el estado de Durango

De acuerdo con el reporte del SMN, durante la madrugada de este lunes 26 de octubre se esperaban temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en las zonas serranas de Durango, donde prevalecerá un ambiente frío a muy frío.

Para el transcurso de la tarde, se prevé un ambiente templado a cálido en la entidad, con cielo de medio nublado a nublado.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, en las regiones norte, centro y sur de Durango.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora en Durango.

¿Cómo estará el clima en la ciudad de Durango?

En su reporte de este lunes 26 de octubre, el SMN indica que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 10 y 14 grados centígrados, y que conforme avance el día subirá, pero únicamente hasta los 23 grados, entre las 13:00 y las 16:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado hasta el mediodía, para después pasar a ser más nublado, con probabilidad de que se registren lluvias a partir de las 13:00 horas y que se extenderían durante toda la tarde, hasta las 20:00 horas.

Sobre el viento, se espera que tenga velocidad de 0 a 5 km/h, con ráfagas que alcanzarían hasta los 15 km/h.

Para la madrugada del martes, el termómetro descenderá hasta entre 9 y 11 grados centígrados.