El duranguense Maximiliano 'El Maxi' García Hernández sigue escribiendo páginas destacadas en el futbol de talla baja internacional. El jugador formó parte del equipo que derrotó 2-1 a Francia y aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial Marruecos 2026, manteniendo viva la ilusión de pelear por el título.

México superó una de sus pruebas más exigentes del torneo en la Sala Cubierta Multidisciplinaria Sakina. Desde el arranque, el conjunto tricolor mostró intensidad y personalidad para imponerse ante una selección francesa que llegó como un rival de gran exigencia.

La ventaja mexicana comenzó a construirse gracias a las anotaciones de Éder Molotla e Israel 'El Chino' García, quienes colocaron el 2-0 en el marcador y encaminaron una victoria que puso al representativo nacional a las puertas de los ocho mejores equipos del certamen.

Paso firme en Marruecos

Francia reaccionó antes del descanso y logró acercarse en el marcador, lo que derivó en una segunda mitad de enorme tensión. Sin embargo, México mantuvo el orden, resistió los intentos del rival y defendió con determinación la ventaja conseguida en la primera parte.

En ese escenario de alta exigencia apareció también el duranguense Maximiliano García Hernández, quien sumó minutos en un compromiso clave dentro de la ruta mundialista del Tricolor. Su participación formó parte de un esfuerzo colectivo que permitió conservar la ventaja hasta el silbatazo final.

Sueño mundialista intacto

Con este resultado, México avanzó a los cuartos de final y confirmó el crecimiento que ha mostrado durante la competencia. Para García Hernández y sus compañeros, la victoria representa un paso más en la búsqueda de una actuación histórica en Marruecos, donde el sueño de conquistar la gloria mundial permanece intacto.