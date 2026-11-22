La Selección Mexicana de Futbol Talla Baja comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo Marruecos 2026 al derrotar 3-1 a Sudán en su primer compromiso dentro del Grupo 2. El conjunto nacional dio un golpe de autoridad en Rabat y sumó sus primeros tres puntos en la competencia.

Contundencia desde el primer minuto

México encontró en la contundencia su mejor aliado para resolver un duelo que marcó el inicio de su camino mundialista. Éder Molotla Jardines abrió el marcador para los tricolores, mientras que César 'Chícharo' Cervera Ramos firmó un doblete que terminó por encaminar la victoria ante el representativo sudanés.

El resultado permite al combinado mexicano arrancar con confianza un torneo al que llegó con la ilusión de trascender y pelear por los puestos de honor. La escuadra nacional busca mejorar sus actuaciones previas y convertirse en protagonista de la segunda edición de la justa mundialista.

Un rival que no será fácil

Sin embargo, el siguiente reto será de alta exigencia. México se medirá a Bolivia en un encuentro que podría resultar clave para las aspiraciones de ambas selecciones dentro del sector.

El conjunto sudamericano también abrió con fuerza su participación al imponerse por un contundente 6-0 sobre Francia, resultado que lo colocó entre los equipos más destacados de la primera jornada. El duelo ante los bolivianos aparece como una prueba importante para medir el verdadero alcance del representativo mexicano.

Entre los convocados por México se encuentra el duranguense Maximiliano 'El Maxi' García Hernández, mientras que el cuerpo técnico cuenta con la presencia del también duranguense Yair Alberto Reyes Quiroz como auxiliar técnico. Ambos forman parte de una delegación que ya dio el primer paso en Marruecos y ahora buscará mantenerse por la senda del triunfo.