Pep Guardiola despide en Culiacán al periodista Eliseo 'Chevo' Martínez, su amigo en Dorados

La muerte del periodista sinaloense Eliseo 'Chevo' Martínez provocó una muestra de afecto que trascendió fronteras. El exfutbolista y entrenador español Pep Guardiola envió una corona de flores blancas a la funeraria donde eran velados sus restos en Culiacán, con la leyenda 'Joseph Guardiola', como último adiós a uno de los amigos que marcó su paso por México.

Martínez falleció el 10 de noviembre por causas naturales y era una figura ampliamente reconocida dentro del periodismo deportivo sinaloense. Además de su labor en medios de comunicación, formó parte del entorno de Dorados de Sinaloa, club con el que construyó una relación cercana con el técnico catalán durante el Clausura 2006.

Fue su mano derecha al llegar a Sinaloa

La historia entre ambos comenzó cuando Guardiola llegó a Culiacán para disputar los últimos meses de su carrera como futbolista. La directiva de Dorados asignó a Martínez como enlace personal del español, encargado de acompañarlo en su adaptación al equipo y a la ciudad.

Con el paso de las semanas, la relación superó el ámbito profesional. Martínez ayudaba al entonces mediocampista en sus traslados, atendía necesidades logísticas y lo acompañaba en su rutina diaria, convirtiéndose en una de las personas de mayor confianza durante su estancia en México.

Trascendió el tiempo

El propio 'Chevo' relató años después que Guardiola llevaba una vida austera y disciplinada, centrada en los entrenamientos y en largas conversaciones de futbol junto a Juan Manuel Lillo. Incluso, cuando ambos regresaron a España, Martínez les enviaba revistas especializadas para mantener vivo ese vínculo construido en Culiacán.

Por ello, la corona enviada desde el extranjero tuvo un significado especial. Más que un gesto protocolario, representó el recuerdo de una amistad forjada hace dos décadas, cuando un periodista mexicano se convirtió en traductor, guía y compañero de quien años después sería uno de los entrenadores más exitosos de la historia del futbol.