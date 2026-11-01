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Academia Tigres Durango avanza al Nacional Sub-13 tras aplastar a Chihuahua en la Copa FMF

El certamen infantil en formato 9v9 se jugará del 13 al 16 de noviembre en la Casa del Futbol con visoria profesional.

Foto: Cortesía

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RICARDO HERNANDEZ
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La Selección Duranguense Sub-13, integrada por jugadores de la Academia Tigres Durango, consiguió su clasificación a la fase nacional de la Copa FMF 2026 tras imponerse con autoridad a Chihuahua en el campeonato regional disputado en la capital del estado.

El conjunto local marcó diferencias desde los primeros minutos y construyó una goleada que reflejó el dominio mostrado en ambas áreas. Bayron Gallegos abrió el marcador y posteriormente llegaron tantos de Eduardo Ortega, en dos ocasiones, José Manuel López, nuevamente Gallegos y Leonel Meza para sellar el triunfo.

Desplegaron garra y talento

La escuadra duranguense llegó al regional después de superar la etapa estatal, donde obtuvo su pase tras dejar en el camino a Grizzlies. Aunque también estaban contempladas selecciones de Zacatecas y Aguascalientes, únicamente Chihuahua acudió a la eliminatoria.

Con este resultado, Durango representará a la entidad en la fase nacional de la Copa FMF, certamen organizado por la Federación Mexicana de Futbol y su Sector Amateur. La competencia se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en la Casa del Futbol de Toluca.

Un nuevo reto aguarda


La primera edición de la Copa FMF reúne a equipos Sub-12 y Sub-13 de todo el país bajo el formato de futbol 9 contra 9. Los campeones regionales obtienen su lugar entre los 16 clasificados que disputarán el título nacional.


Para la Academia Tigres Durango, el boleto adquirido refuerza una trayectoria constante en competencias avaladas por la FMF y coloca a una nueva generación de futbolistas locales ante una vitrina nacional donde también habrá seguimiento de visores y clubes profesionales.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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