Rodrigo Huescas brilla con asistencia y es MVP con Copenhague tras superar una grave lesión

Rodrigo Huescas firmó una actuación redonda en su regreso a la titularidad con el FC Copenhague al colaborar con una asistencia y ser elegido Jugador Más Valioso del partido en la victoria por 3-0 sobre Aarhus Fremad, resultado que aseguró el boleto de los capitalinos a los cuartos de final de la Copa de Dinamarca.

El lateral mexicano disputó los 90 minutos, algo especialmente significativo después de la grave lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que lo mantuvo alejado de las canchas durante más de un año y lo dejó fuera del Mundial de 2026.

Busca ser protagonista otra vez

La jugada más destacada llegó al minuto 20, cuando Huescas apareció por la banda derecha y asistió a William Clem con un pase de tacón. El mediocampista danés aprovechó la habilitación para abrir el marcador y encaminar el triunfo del conjunto dirigido por Bo Svensson.

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Antes del descanso, Mohamed Elyounoussi amplió la ventaja para los 'Leones', mientras que un autogol de Alexander Ludwig en la segunda mitad sentenció el 3-0 definitivo que clasificó al Copenhague entre los ocho mejores del torneo.

Números y estadísticas destacadas

Más allá de la asistencia, los números del mexicano respaldaron su elección como MVP. Registró 27 pases correctos de 32 intentos para una efectividad del 84 por ciento, completó sus dos regates, acertó su único centro y generó una ocasión clara de gol.

Huescas incluso estuvo cerca de redondear su exhibición con una anotación en la recta final, aunque su disparo salió desviado. Tras superar una larga rehabilitación, el exjugador de Cruz Azul confirmó que recupera ritmo competitivo y vuelve a convertirse en una pieza importante dentro del club danés.

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