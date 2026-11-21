Durango tiene presencia en el Mundial de Futbol Talla Baja que se disputa en Rabat, Marruecos, con tres integrantes dentro de la delegación mexicana. El futbolista Maximiliano García Hernández, el auxiliar técnico Yair Alberto Reyes Quiroz y el responsable de prensa José Luis Reyes Gutiérrez forman parte de la expedición nacional en la segunda edición de la Copa del Mundo de la especialidad.

El torneo se desarrolla del 20 al 30 de noviembre y reúne a selecciones de varios continentes. México quedó ubicado en el Grupo 2 junto a Francia, Sudán y Bolivia, en una fase de grupos que definirá a los equipos que avanzarán a las rondas eliminatorias.

Una de las figuras del combinado nacional

Entre los representantes duranguenses destaca Maximiliano García Hernández, conocido como 'El Maxi', quien obtuvo un lugar en la convocatoria después de superar visorias, concentraciones y evaluaciones realizadas por el cuerpo técnico nacional. El jugador se mantuvo dentro de la lista definitiva tras participar en distintas etapas de observación durante el año.

Parte de ese proceso se llevó a cabo bajo la dirección de Yair Alberto Reyes Quiroz, hoy integrante del cuerpo técnico mexicano. Uno de los filtros más importantes rumbo al Mundial fue la Copa Concordia Incluyente, celebrada en Sinaloa, donde varios candidatos buscaron asegurar su lugar en el plantel que viajaría a Marruecos.

Buscan destacar en suelo marroquí

La selección mexicana consiguió su clasificación tras competir en la Copa América de Paraguay y llegó al Mundial con una plantilla integrada por jugadores de distintos estados del país. La preparación incluyó concentraciones periódicas y trabajo de evaluación para definir el grupo que competiría en territorio africano.

La representación duranguense se completa con José Luis Reyes Gutiérrez, quien forma parte del área de comunicación de la selección. Mientras México enfrenta a rivales de Europa, África y Sudamérica en la fase inicial del certamen, Durango tiene participación tanto en la cancha como en la estructura técnica y operativa del combinado nacional.