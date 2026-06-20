Duranguense Legna Galván da el salto a León Sub‑19 tras consolidarse en torneos nacionales

Legna Ximena Galván Celestín, mediocampista formada en Durango, continuará su proceso competitivo en León Femenil Sub‑19 tras ser incorporada al plantel juvenil del club. La jugadora, de paso constante por torneos nacionales, se suma así a la lista de futbolistas duranguenses que han encontrado espacio en estructuras profesionales del país.

Su llegada ocurre después de un año particularmente sólido. Galván fue parte del equipo que conquistó la Liga Nacional Femenil en 2025, certamen en el que terminó como la jugadora más determinante del torneo. Ese rendimiento la colocó en el radar de visores y entrenadores que siguen de cerca el desarrollo de talento en categorías juveniles.

Un elemento de valor en la Liga MX Femenil

Con la Selección Femenil de Durango, Galván participó en los procesos que alcanzaron el cuarto lugar nacional en las ediciones 2025 y 2026 de la Olimpiada Nacional. En ambos torneos tuvo presencia constante en el mediocampo, aportando en la recuperación y en la generación de juego, dos aspectos que han marcado su perfil desde etapas formativas.

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Estudiante de la ESIMA, la mediocampista ha construido su trayectoria a partir de un estilo claro: buena lectura de partido, capacidad para conectar líneas y un manejo técnico que le permite participar en la creación de jugadas ofensivas. Su evolución en ese rol ha sido una de las razones por las que distintos equipos han mostrado interés en su desarrollo.

Un nuevo paso profesional

En el entorno local, entrenadores y compañeras coinciden en que su crecimiento ha sido sostenido. Más allá de resultados puntuales, su presencia en torneos nacionales y ligas formativas ha sido constante, lo que le ha permitido acumular minutos, corregir detalles y adaptarse a ritmos de competencia más exigentes.

El paso a León Femenil Sub‑19 representa un cambio de escenario y un reto mayor: entrenamientos diarios en un club profesional, competencia interna más fuerte y un calendario que exige regularidad. Para Galván, es la oportunidad de medir su nivel en un entorno distinto y de seguir avanzando en un camino que, hasta ahora, ha estado marcado por trabajo y continuidad.

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