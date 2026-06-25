Duranguense Mariana Ortega suma dos bronces en el arranque del Circuito Mexicano de Para Danza

Mariana Lizeth Ortega Martínez firmó una actuación sólida en la Primera Etapa del Circuito Mexicano de Para Danza Deportiva 2026, donde consiguió dos medallas de bronce en pruebas individuales. La duranguense destacó en un certamen que reunió a competidores de distintas categorías funcionales y niveles técnicos, consolidándose como una de las participantes más consistentes de la jornada.

Ortega subió al podio en la modalidad Single Convencional Femenil Junior Class 1, prueba en la que mostró control, precisión y una lectura fina del ritmo coreográfico. Su segunda presea llegó en Single Freestyle Femenil Class 1, una rutina que exigió mayor libertad interpretativa y manejo escénico, aspectos que la duranguense resolvió con solvencia para instalarse nuevamente entre las mejores.

Demostraron su calidad

Además de su desempeño, la delegación de Durango tuvo presencia en distintas categorías gracias a la participación de Yandel Morquecho, Manuela Muñoz y su pareja Ángel Morales, así como de Héctor Ruiz e Irlanda Dosal. Cada uno enfrentó pruebas con características técnicas particulares, desde rutinas en pareja hasta ejecuciones individuales, en un circuito que exige precisión, coordinación y dominio del espacio.

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Los representantes duranguenses compitieron ante bailarines con amplia experiencia nacional, lo que elevó el nivel competitivo en cada ronda. Aun así, lograron sostener ejecuciones limpias y rutinas bien estructuradas, elementos que les permitieron mantenerse en la conversación dentro de sus respectivas categorías.

Obtiene medallas y abre el camino

Para Ortega, los dos podios refuerzan su progresión dentro de la disciplina, especialmente en pruebas donde la interpretación y la técnica deben equilibrarse con la clasificación funcional. Sus resultados la colocan como una de las figuras emergentes del circuito, con margen para seguir puliendo recursos y ampliar su repertorio competitivo.

El balance general para Durango fue positivo: presencia constante en pista, ejecuciones competitivas y una actuación que confirma el avance de sus representantes en un calendario que continuará con nuevas etapas en los próximos meses.

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