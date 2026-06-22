Duranguense Dayana Godina es integrada a León Sub-19 tras una gran actuación goleadora en 2026

Dayana Godina se convirtió en la tercera jugadora duranguense en incorporarse al Club León Femenil Sub-19, movimiento que confirma el impacto reciente de la generación que ha sostenido a la Selección Durango en torneos nacionales. Su llegada se suma a las de Anairam Madrigal y Legna Galván, quienes también fueron observadas por el club durante distintos procesos competitivos.

Godina, formada en Santos División, acumuló en los últimos dos años una serie de actuaciones que la colocaron en el radar de equipos profesionales. Fue campeona de la Liga Nacional Femenil en 2025, obtuvo el cuarto lugar nacional en la Olimpiada 2026 y volvió a levantar un título de zona este mismo año. Su presencia constante en fases decisivas la convirtió en una de las jugadoras más visibles del plantel duranguense.

Talento y calidad en la cancha

En la Olimpiada Nacional 2026 firmó su torneo más completo. Terminó como la máxima anotadora de Durango con cuatro goles, todos en momentos clave, lo que le valió una convocatoria a la Súper Copa de la FMF. Ese rendimiento, sumado a su capacidad para influir en partidos cerrados, fue determinante para que los visores de León la siguieran con mayor atención.

También te puede interesar: Duranguense Legna Galván da el salto a León Sub‑19 tras consolidarse en torneos nacionales

La futbolista destaca por su agresividad ofensiva y por una lectura de juego que le permite aparecer en zonas donde genera peligro. Entrenadores que han trabajado con ella coinciden en que su principal rasgo es la determinación: juega con la misma intensidad en amistosos, eliminatorias o finales, y suele responder cuando el equipo necesita una solución inmediata.

Un nuevo reto profesional

El interés de León se consolidó después de varias observaciones en competencias nacionales y regionales. El club evaluó su desempeño reciente, su margen de crecimiento y su adaptación a distintos sistemas de juego antes de ofrecerle incorporarse a su estructura Sub-19, una categoría que funciona como antesala directa al primer equipo.

Con su llegada, Durango suma otra futbolista en un club de Liga MX Femenil, reflejo de un proceso que ha comenzado a producir jugadoras con proyección profesional. Para Godina, el reto ahora será sostener el nivel que mostró en torneos juveniles y competir por un lugar en un entorno más exigente, donde cada actuación puede definir el siguiente paso de su carrera.

También te puede interesar: Liga MX Femenil: Cruz Azul confirma salida de Leighanne Robe, tras cierre del Clausura 2026